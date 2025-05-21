Челябинская область вошла в топ‑5 российских регионов по капремонту

С начала 2025 года на Южном Урале отремонтировали 208 домов

В 85 российских регионах с начала 2025 года капитально отремонтировали 5,6 тысячи многоквартирных домов — а это свыше 24 миллионов квадратных метров. Челябинская область вошла в пятерку лидеров по количеству отремонтированных домов, сообщили в телеграм-канале «Фонд развития территорий».

На Южном Урале за пять месяцев отремонтировали 208 жилых домов — с таким результатом регион расположился на четвертом месте. Больше всего многоэтажек отремонтировали в Московской области — 1,3 тысячи. На втором месте расположилась Москва, где в порядок привели 532 дома, на третьем — Красноярский край с 215 отремонтированными многоэтажками. Замкнул пятерку лидеров Краснодарский край.

«Своевременное проведение капремонта позволяет предотвратить преждевременное ветшание жилья, поддержать техническое состояние домов. С начала года в регионах уже отремонтировали 5,6 тысячи домов, в которых проживают более 900 тысяч человек», — уточнил генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Всего в этом году в Челябинской области планируют капитально отремонтировать 876 многоквартирных домов.