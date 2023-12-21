Челябинская область вошла в топ‑5 регионов России по числу полученных президентских грантов

Более 34 млн рублей будет направлено на реализацию 26 проектов

Президентский фонд культурных инициатив определил победителей первого конкурса президентских грантов в 2024 году. Челябинская область вошла в пятерку лидеров по числу полученных грантов — поддержка фонда обещана 26 проектам, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«19 проектов представили некоммерческие организации, 5 — муниципальные учреждения и 2 — индивидуальные предприниматели. В общей сложности на реализацию своих идей жителям Челябинской области удалось привлечь более 34 миллионов рублей», — отмечают в пресс-службе.

К примеру, деньги будут направлены на проведение детской премии «Андрюша» и фестиваля народного танца «Уральский перепляс», Недели русской культуры «Весеннее равноденствие» и театрального фестиваля «Башкирская сила», на создание анимационного фильма «Нагайбакская сказка» и документального фильма «История мордвы на Южном Урале». Самый весомый грант в размере более 7 млн рублей получила ассоциация фотографов «Евразия», которая собирается провести молодежный фотофестиваль «Без границ».

Между тем уже 11 января будет открыт прием заявок на второй конкурс президентских грантов.