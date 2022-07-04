Челябинская область вошла в топ‑5 регионов по качеству дорог

На Южном Урале 81,4% дорог соответствуют требованиям

Челябинская область вошла в топ-5 российских регионов по качеству дорог — на Южном Урале одни из самых лучших магистралей в стране, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование экспертов издания.

Составляя рейтинг, исследователи сравнивали регионы по доле автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, по итогам 2020 года.

В результате в число лидеров рейтинга попали Москва, ХМАО, Краснодарский край, Республика Ингушетия и Челябинская область, где от 97,5% до 81,4% дороги соответствуют требованиям.

В топ-5 аутсайдеров рейтинга вошли Ненецкий автономный округ, Республика Марий Эл, Республика Алтай, Кировская и Архангельская области — там дороги соответствуют требованиям от 27,7% до 10,3%.

В Челябинской области действительно проводится масштабная работа по строительству дорог. Так, на сегодняшний день на трассе М-5 между Чебаркулем и Миассом идет капитальный ремонт проезжей части. Участок дороги расширяют до четырех полос.

В Челябинске продолжается строительство дороги по улице Бейвеля. Шестиполосный участок позволит избежать пробок в час пик.

Ранее правительство РФ пообещало выделить деньги на ускорение строительства автодороги М-12, которая обеспечит скоростное сообщение между Московской, Владимирской, Свердловской, Нижегородской, Тюменской и Челябинской областями, а также Татарстаном и Чувашией.