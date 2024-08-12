Челябинская область вошла в топ‑5 регионов по качеству дорог

Нормативным требованиям отвечает более 84% трасс

Челябинская область заняла четвертое место в рейтинге российских регионов по качеству дорог в 2024 году, сообщают исследователи «РИА Новости».

На Южном Урале 84,1% дорог регионального, межмуниципального и местного значений отвечали нормативным требованиям, по данным на конец 2023 года. Плотность дорог с твердым покрытием составляет 248,6 километра на 1000 квадратных километров территории.

Возглавила рейтинг Москва, где 97,6% дорог соответствуют нормам. На втором и третьем местах расположились Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Краснодарский край.

В Челябинской области дорогам уделяется большое внимание. Уже второй год подряд по поручению губернатора Алексея Текслера в рамках проекта «Дорожный рывок» ремонтируют дороги в городах и селах. Обновляют и строят междугородние трассы, внутригородские дороги, а также подъезды к социальным объектам. План на этот год — отремонтировать 800 километров дорог по всей области. И большая часть работ уже выполнена.