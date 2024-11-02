Челябинская область вошла в первую пятерку Регионального рейтинга уровня и качества развития некоммерческого сектора «Регион-НКО». Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил в своем телеграм-канале. Он отметил, что регион системно и последовательно поддерживает инициативы жителей.
«За профессиональными некоммерческими организациями будущее социальной сферы. В числе победителей последнего конкурса 62 НКО. В том числе совет ветеранов Пластовского района с проектом „Социальная реадаптация возвращающихся участников СВО“, наше отделение союза сельской молодежи с проектом „Лидеры села. Южный Урал“ и АНО „Скорая педагогическая помощь“ с проектом „Центр русского слова“», — написал глава региона.
Он дал старт очередной волне грантовых конкурсов для НКО и активных граждан. Заявки принимают на сайте грантыгубернатора74.рф. Там же можно посмотреть положение.
НКО могут подать заявки до 2 декабря 2024 года. Жители, в том числе школьники, до 15 января 2025 года.
Оформить инициативу в проект помогут в фонде гражданских инициатив. Телефон горячей линии +7(351)220-74-20.
Напомним, южноуральские НКО получат на реализацию соцпроектов по итогам осеннего конкурса на губернаторские гранты более 90 миллионов рублей.