Челябинская область вошла в топ‑3 регионов по объему обновленных коммунальных сетей

Эта работа на Южном Урале продолжится

С 2023 года в Челябинской области обновили 137,8 километра коммунальных сетей и ввели в эксплуатацию 2 объекта. С таким результатом Южный Урал вошел в тройку регионов, где выполнили наибольший объем работы. Всего по стране обновили более 2 тысяч километров сетей, сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.

В российских регионах, помимо обновления сетей, также капитально отремонтировали и построили котельные, очистные сооружения водоотведения, станции водозабора и многое другое — всего за два года проведено свыше тысячи мероприятий. Все работы выполнены в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры с привлечением федеральных средств.

«ЖКХ — это крайне важная сфера, которая напрямую влияет на комфорт, настроение и благополучие наших граждан. Одновременно с этим это одна из самых чувствительных отраслей, требующая большого внимания и объема работы. По поручению президента к 2030 году в России необходимо добиться улучшения качества коммунальных услуг для 20 миллионов граждан. Для достижения этой цели в рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ активно будем заниматься модернизацией отрасли», — сказал Марат Хуснуллин.

Модернизировать коммунальную инфраструктуру будут на основе данных автоматизированной информационной системы Фонда развития территорий.

«Необходимо понимать, где и какие проблемы нужно решать в первоочередном порядке, поэтому первое дело — это учет. В автоматизированную систему вошли 240 тысяч объектов, около миллиона километров инженерных сетей и порядка 12 тысяч ресурсоснабжающих организаций», — рассказал гендиректор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Сейчас совместно с федеральным Минстроем и регионами готовится комплексный план модернизации коммунальной инфраструктуры.