Челябинская область вошла в топ‑3 по числу поддержанных Фондом президентских грантов проектов

Регион получит более 81 миллиона рублей

Челябинская область по результатам первого конкурса президентских грантов в 2023 году стала лидером по числу поддержанных проектов по УрФО и вошла в топ-3 регионов по этому показателю по стране. Об этом в пятницу, 13 января, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Как сообщается на сайте фонда, Челябинская область запросила сумму 118,5 миллиона рублей. Координационный комитет одобрил сумму 81,16 миллиона рублей на реализацию 62 проектов.

Например, АНО «Звездный дождь» получит почти 15 миллионов рублей на реализацию проекта помощи детям с аутизмом. Дневной центр помощи вынужденным переселенцам с территории Донбасса и Украины получит 499 тысяч рублей, на проект «Бабушка на час — помощь маме» выделили 2,2 миллиона рублей.