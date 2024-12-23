Челябинская область вошла в топ-25 регионов в итоговом рейтинге 2024 года

Южный Урал получил более 57 баллов

Эксперты издания «РИА Новости» подготовили итоговый рейтинг российских регионов, в котором оцениваются качество жизни, социально-экономическое положение, состояние рынка труда, материальное благополучие населения и другие факторы. Челябинская область заняла 25 место из 85-ти и получила 57,55 балла.

«Рейтинг позволяет дать комплексную оценку позиции того или иного региона, складывающуюся из мест в ключевых рейтингах, характеризующих основные сферы социального и экономического развития регионов»,— уточнили авторы исследования.

Челябинская область в этом году поднялась на строчку выше: в рейтинге 2023 года регион был на 26 месте и получил 53,79 балла.

Как и в предыдущие годы, лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Их рейтинговые баллы составляют чуть более 86-ти, 83-х и 77-ти. Замкнули рейтинг Еврейская автономная область, Республика Тыва и Республика Ингушетия, получив чуть более 20 баллов.