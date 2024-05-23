Челябинская область вошла в топ-20 рейтинга качества жизни

Регион улучшил свои позиции

По итогам 2023 года Челябинская область вошла в топ‑20 регионов России, разместившись на 14‑м месте. Годом ранее регион занимал 15‑е место в рейтинге.



Ежегодно рейтинг формирует Агентство стратегических инициатив.

По словам президента РФ Владимира Путина, рейтинг качества жизни не только дает возможность оценить ситуацию в регионах и позаимствовать лучшие практики, но и позволяет управленческим командам получить обратную связь от населения и эффективно решать волнующие их проблемы.

Он содержит показатели региональной статистики, результаты социологических опросов и показатели, собираемые при помощи инструментов геоаналитики.