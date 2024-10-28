Челябинская область вошла в топ‑20 регионов по развитию науки и технологий

За год регион поднялся на четыре позиции

Челябинская область находится на 16‑м месте в рейтинге регионов по развитию науки и техники в 2023 году. Регион заработал 48,6 балла и поднялся на четыре строчки по сравнению с 2022-м, передают исследователи агентства РИА «Новости».

«Развитие науки, внедрение передовых технологий и разработка инноваций в различных отраслях выступают одними из ключевых факторов социально-экономического развития любой страны, оказывая влияние на уровень жизни населения. В 2023 году на фоне сохраняющихся санкций в сфере инновационного развития России произошли положительные изменения»,— подчеркнули исследователи.

В целом по России доля отгруженных инновационных товаров и услуг по итогам 2023 года увеличилась на 0,9% и составила 6%, а активность таких организаций возросла на 0,3% и составила 11,3%. Если же брать отдельные регионы, то производство и применение инновационных технологий довольно неравномерно.

Так, в тройке лидеров и в 2022-м, и в 2023-м — Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. Челябинская область за год существенно нарастила объемы производства и внедрения и поднялась на четыре строчки — до 16‑ места. Соседние области либо сохранили свои места, либо поднялись на одну строчку.

Есть и регионы, которые за год, наоборот, снизили свои позиции. Это Республики Бурятия и Карелия, а также Тамбовская область, которые опустились на девять, 10 и 12 позиций.