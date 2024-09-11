Челябинская область вошла в топ-20 по числу заявок на педагогические чтения «Моя страна — моя Россия»

Свои педагогические практики представили 44 южноуральских педагога

Челябинская область вошла в топ-20 по числу заявок на II Всероссийские педагогические чтения «Моя страна — моя Россия», которые проводятся с целью объединения уникального опыта и знаний педагогов из разных регионов страны и расширения авторских практик в сфере науки и образования. Об этом сообщает АНО «Россия — страна возможностей».

Сообщается, что свои педагогические практики представили 44 южноуральских педагога, всего же от педагогов о всей России поступило более 2 300 заявок по семи ключевым направлениям: «Культурный код моей страны», «Изучаю мир», «Технологии будущего», «Здоровая нация», «Я и Мы — позиция», «Профессия — Учитель. Призвание — Наставник» и «Семья: преемственность, ценности и смыслы». Последнее направление, направленное на сохранение исторической памяти, укрепление семейных связей и развитие семейного творчества, закономерно стало лидером по числу заявок, говорят в дирекции конкурса.

Чтения пройдут в гибридном формате в ноябре 2024 года в Москве и будут приурочены ко Дню народного единства.

Проект проходит при поддержке Минобрнауки России. По словам замминистра науки и высшего образования РФ Ольги Петровой, ожидается, что конкурс позволит чуть по-новому взглянуть на образовательный процесс и расширить форматы технологий обучения.

«Мы уверены, что вовлечение молодых ученых и инициативных педагогов в такие проекты повысит интерес к участию в научной деятельности и престиж профессии учителя. А работа в таком сообществе, обмен опытом и знаниями, возможно, позволит нам увидеть новые уже совместные, командные проекты», — отметила она, в частности.

Всероссийские педагогические чтения станут открытой площадкой для профессионального гражданского диалога представителей органов государственной власти, экспертного и научного сообществ и инициативной молодежи.