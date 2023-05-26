Челябинская область вошла в топ-20 по числу дипломантов олимпиады «Я — профессионал»

Победителей ждут престижные стажировки и денежные награды

В России подвели итоги шестого сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал». Это один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Олимпиада прошла по 73 направлениям, у студентов российских вузов была возможность проверить собственные возможности сразу в нескольких — от филологии до робототехники, от лечебного дела до инноватики. В шестом сезоне дипломантами стали 26 участников из Челябинской области, а сам регион вошел в топ-20 по числу победителей.



«Олимпиада объединяет талантливых студентов, заинтересованных в личностном и профессиональном росте. Среди учебных заведений Челябинской области по числу дипломантов лидируют Южно-Уральский государственный университет (8 дипломантов), Южно-Уральский государственный медицинский университет (5), Челябинский государственный университет (4), Трехгорный технологический институт (филиал) «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (2), Снежинский физико-технический институт (филиал) «Национальный исследовательский ядерный университет „МИФИ“ (2)»,

— рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Впереди участников ждет сезон стажировок. Уже сейчас участникам олимпиады доступно более 350 вакансий от ведущих работодателей страны и партнеров олимпиады, таких как Сбер, ПАО «ГМК „Норильский никель“», Банк ВТБ, Госкорпорация «Росатом», «Газпромбанк» (Акционерное общество), ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Полюс», Трубная Металлургическая Компания, Альянс в сфере искусственного интеллекта, Московский центр инновационных технологий в здравоохранении, ГК «Русагро» и других.

Также дипломанты конкурса «Я — профессионал» получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов, а также возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады также получат денежные премии до 300 тысяч рублей.