Челябинская область вошла в топ‑15 туристических регионов

Развитие туризма — одно из приоритетных направлений

В 2023 году Челябинскую область посетили свыше 7,5 миллиона человек. Это стало возможным благодаря развитию туризма в регионе, отметил губернатор Алексей Текслер во время обращения к депутатам Законодательного собрания.

Так, в области с 2019 года появились 24 экологические тропы протяженностью почти 52 километра. По итогам 2023 года область заняла 12‑е место в национальном туристическом рейтинге.

«Одна из задач, которую я ставил в 2019 году, — сломать стереотипы о Челябинской области. Мы красивый замечательный регион. Важно, чтобы об этом знали по всей стране», — отметил Алексей Текслер.

Также губернатор отметил, что в этом году завершатся работы по благоустройству лагеря на Аркаиме, идет планомерное развитие национальных парков.