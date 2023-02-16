Челябинская область вошла в топ‑15 регионов РФ по качеству жизни

За 2022 год Южный Урал поднялся в рейтинге Агентства стратегических инициатив сразу на шесть позиций

Агентство стратегических инициатив РФ (АСИ) представило президенту России Владимиру Путину рейтинг качества жизни регионов по итогам 2022 года. Серьезно улучшил свои позиции в ежегодном рейтинге Южный Урал: по данным АСИ, Челябинская область поднялась с 21-го на 15-е место. Причины такого роста обсудили члены регионального экспертного клуба.



Оценка качества жизни в регионах традиционно проводится по десяти направлениям, включая уровни образования, медицины, развитость инфраструктуры, сектора экологии, социальной защиты граждан и многое другое.

В пятерку регионов-лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, ЯНАО и ХМАО. Челябинская область замкнула топ-15, одну позицию уступив соседней Свердловской области.

По данным АСИ, серьезный рост Челябинская область показала в сфере строительства жилья и инфраструктуры и в развитии общественного транспорта. Снизилось также время ожидания плановой госпитализации. Вместе с тем участники опросов агентства отмечают ряд актуальных проблем. Так, медики и преподаватели пожаловались на увеличение бумажной работы.

«Что касается бюрократической нагрузки на докторов, то ее генерируют органы исполнительной власти. И вот тут, наверное, рейтинг и нужен, чтобы чиновники поняли, что нужно уменьшить эту нагрузку, ее можно вообще убрать», — отметил главный врач челябинской детской поликлиники № 8 Антон Рыжий.

По словам председателя Российского экологического общества Рашида Исмаилова, положительная динамика в секторе экологии — результат усилий команды губернатора Алексея Текслера и оказываемой федеральным центром поддержки. Кроме того, на почве экологии консолидируется само общество, считает эксперт.

«Политические рейтинги — это еще и инструменты лоббирования интересов региона, если хотите, способ „выбивания“ дополнительных средств для своего региона. Этот рейтинг для меня совершенно понятен и закономерен. Есть регионы-лидеры: Москва, Питер, Тюменская матрешка; затем идут промышленные регионы (и среди них первый — Екатеринбург, второй — Челябинск)», — заявил представитель Агентства политических и экономических коммуникаций в Челябинской области Андрей Лавров.