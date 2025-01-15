Челябинская область вошла в топ‑10 регионов по спросу на отдых в санаториях

Только за осень в местных здравницах побывали 38 тысяч человек

Челябинская область замкнула топ-10 рейтинга регионов России по спросу на услуги санаториев. В здравницах отдохнули 38 тысяч человек, сообщает сайт «Санатории-России.РФ».

В санаториях в среднем туристы отдыхали по семь дней при средней стоимости путевки 3130 рублей. По предварительным данным аналитиков, в начале года среди россиян отмечали рост интереса к оздоровительному отдыху. Однако во второй половине года спрос начал падать. Член правления Национальной курортной ассоциации Евгений Терентьев связал это с удорожанием путевок.

Среди санаториев по Уральскому федеральному округу первое место занимает Тюмень. Там популярностью пользуются термальные источники. За осень в здравницах побывали 40 тысяч человек.

За Тюменью идет Челябинская область (38 тысяч человек), а за ней — Свердловская. Там число отдыхающих составило 29 тысяч человек.