Челябинская область вошла в топ-10 регионов страны по спросу на ипотеку

Чаще всего южноуральцы берут взаймы около трех миллионов рублей на 20 лет

Челябинская область вошла в первую десятку регионов России, где жители активно берут ипотечные кредиты. Только за август южноуральцы оформили жилищных займы почти на восемь миллиардов рублей, сообщает Е-область.

В среднем жители региона брали ипотечные кредиты в размере 3,39 миллиона рублей на срок 245 месяцев, то есть на 20 лет. По сравнению с июлем показатели выросли на 15%, показывая стабильный спрос на жилье в регионе.

Напомним, в Челябинске рынок вторичного жилья вырос за полгода на 8%. Средняя стоимость квадратного метра составляет 103 тысячи рублей.