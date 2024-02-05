Челябинская область вошла в топ‑10 регионов по использованию портала «Госуслуги»

По итогам 2023 года южноуральцы подали через сервис 9,6 миллиона заявлений

Ежегодно жители России оформляют более 300 миллионов запросов и справок через государственные электронные сервисы, и с каждым годом функционал таких сервисов расширяется и становится удобнее для пользователей. Как итог — Россия была признана одним из лидеров по уровню внедрения базовых государственных электронных систем, по данным Всемирного банка по цифровой трансформации органов власти. Активно пользуются онлайн-сервисами госучреждений и жители Челябинской области, передает Центр управления регионом.

Так, по итогам 2023 года жители Челябинской области подали через портал «Госуслуги» 9,6 миллиона электронных заявлений, что позволило региону оказаться на 9-м месте среди других российских субъектов. Больше половины южноуральцев оценивают работу портала положительно, а 73% пользователей смогли получить необходимые услуги с первого раза.

«По сравнению с 2022 годом в 2023-м доля обращений в электронном виде увеличилась с 34,16% до 53,73%. Чаще всего южноуральцы оформляли на сайте субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, зачисляли детей в школу, подавали заявки на признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании. Также жители региона пользовались сервисом для подачи документов на пособие или субсидию», — рассказали в Центре управления регионом.

Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, функционал портала «Госуслуги» и других сайтов госорганов постоянно расширяется, а цифровизация государственного управления помогает повысить прозрачность администрирования и регулирования в стране.

«Наличие всех этих решений позволяет России входить в число лидеров по уровню внедрения базовых государственных электронных систем — так называемого электронного правительства. Это подтверждено рейтингом Всемирного банка по цифровой трансформации органов власти в это непростое время. И мы будем совершенствовать все имеющиеся наработки», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Сейчас с помощью электронных сервисов можно сделать действительно многое: собрать необходимые справки, подать обращения на замену документов или выплату каких-либо пособий, записаться в больницу, поставить на учет машину и многое другое.