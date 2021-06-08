Челябинская область вошла в топ‑10 по числу вакансий для социальных работников

Средний месячный заработок сотрудников этой сферы составляет 30 тысяч рублей

В Челябинской области растет спрос на работников социальной сферы. Регион вошел в топ-10 по числу открытых вакансий для сиделок и соцработников. Соответствующее исследование провели специалисты платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter.

«Вакансии для сиделок и социальных работников встречаются не очень часто, однако спрос на данных специалистов в России вырос на 47% за январь — май 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Интересно, что особенно активно соцработников нанимали в разгар пандемии — в мае — июле прошлого года», — отметили в пресс-службе HeadHunter Урал.

Работникам этой сферы на Южном Урале предлагают зарплату в размере 30 тысяч рублей. Средний заработок соцработников и сиделок по России составляет 40 тысяч рублей.