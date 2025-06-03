Челябинская область вошла в топ‑10 по числу активных пользователей образовательного сервиса «Сферум»

Всего в «Сферуме» зарегистрировано почти 35 миллионов пользователей

На Южном Урале живут одни из самых активных пользователей бесплатной образовательной платформы «Сферум», сообщили по итогам 2024/25 учебного года в пресс-службе VK.

«В топ-10 регионов, активно использующих „Сферум“, по итогам прошедшего учебного года вошли Томская, Самарская, Владимирская, Курская, Челябинская, Кировская и Тамбовская области, а также Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа и Республика Тыва», — говорится в сообщении.

Причем число пользователей сервиса в этом учебном году выросло на 40% по сравнению с предыдущим и достигло почти 35 миллионов, из них порядка двух с половиной миллионов — педагоги, в «Сферуме» зарегистрированы все учителя России. К сервису подключены более 90,1 тысячи российских образовательных организаций, в том числе детских садов, школ, техникумов и колледжей.

С помощью «Сферума» можно переписываться в чатах, обмениваться учебными материалами, проводить опросы и совершать онлайн-звонки — и за девять месяцев этого учебного года пользователи совершили почти 22 миллиона звонков, их суммарная длительность превысила 3,5 миллиарда минут (или 6 тысяч 762 года).

В сервисе также доступны полезные образовательные сервисы, в том числе электронные дневники, интерактивная доска, «Помощник ученика» для подготовки к экзаменам, «Помощник Рособрнадзора» для обратной связи педагогов, чат-бот «Пушкинская карта» и многое другое. Все эти цифровые инструменты востребованы у пользователей. В частности, в апреле 2025 года — в основной период подготовки к ОГЭ — месячная аудитория активных пользователей чат-бота «Помощник ученика» превышала 250 тысяч.

Чат-бот «Помощник Рособрнадзора» в «Сферуме» доступен учителям школ со всей страны с января 2025 года, а с 1 марта — педагогам дошкольного образования и системы СПО. С января по май 2025 года чат-бот получил почти 6 тысяч обращений. Наиболее активно сервисом пользуются педагоги Приволжского и Сибирского федеральных округов.

Интеграция «Сферума» и электронных журналов и дневников уже реализована практически во всех российских регионах.

«В прошедшем учебном году мы активно развивали „Сферум“, чтобы сделать его еще удобнее для всего образовательного сообщества. Желаем педагогам, учащимся и их родителям хорошо отдохнуть на каникулах, а мы продолжим совершенствовать наш сервис, чтобы в новому учебному году предложить нашим пользователям еще больше возможностей», — заявил Рустам Хайбуллов, вице-президент по стратегическим проектам VK.