Челябинская область вошла в пятерку лидеров по объему капремонта жилья

За первое полугодие 2025 года обновили 270 домов

Челябинская область показала высокие результаты в проведении капитального ремонта многоквартирных домов за первое полугодие 2025 года. По данным Фонда развития территорий, регион вошел в пятерку лидеров по количеству отремонтированных домов, заняв почетное пятое место с 270 обновленными зданиями.

Всего за полгода в России капитальный ремонт прошли более 9 тысяч многоквартирных домов, улучшив жилищные условия для более чем 1,4 миллиона человек. Общая площадь отремонтированного жилья составила порядка 37,9 миллиона квадратных метров. Лидерами по объему работ стали Московская область (1300 домов), Москва (964 дома), Красноярский край (390 домов), Санкт-Петербург (331 дом) и Челябинская область.

Генеральный директор ФРТ Василий Купызин отметил важность своевременного капитального ремонта для предотвращения преждевременного износа жилищного фонда и поддержания домов в надлежащем техническом состоянии. Фонд развития территорий продолжает мониторинг реализации региональных программ капремонта по всей стране.