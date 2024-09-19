Челябинская область вошла в десятку регионов по ориентированности властей на потребности населения

Регион занял восьмое место среди 84 регионов

Челябинская область вошла в топ‑10 регионов по уровню клиентоцентричности — ориентированности государственных органов на запросы людей. В 2023 году индекс внедрения на Южном Урале клиентоцентричности составил 47 процентов, что соответствует «продвинутому» уровню. К этому выводу пришли специалисты Аналитического центра при правительстве Российской Федерации.

Всего по показателям реализации федерального проекта «Государство для людей» сравнивали 84 региона. Челябинская область заняла восьмое место и среди регионов УрФО уступила только Ямало-Ненецкому автономному округу.

«В результате изменения подхода к вопросу улучшения процессов взаимодействия человека с органами власти и смещению акцента прежде всего на закрытие потребностей людей мы стремимся к повышению удовлетворенности граждан и дальнейшему повышению уровня зрелости внедрения принципов и стандартов клиентоцентричности в Челябинской области», — начальник управления госслужбы правительства Челябинской области Татьяна Язовских.

Также известны промежуточные результаты деятельности исполнительных органов области за первое полугодие 2024 года. Так, наибольших результатов достигли министерство социальных отношений, государственный комитет охраны ОКН, минцифры, главное контрольное управление, министерство по физической культуре и спорту, главное управление юстиции. Индекс внедрения клиентоцентричности в этих органах превысил 70 процентов.