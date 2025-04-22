Челябинская область вошла в десятку лидеров по использованию портала Госуслуг

Согласно опросу, большинство южноуральцев довольны качеством интернет-сервиса

Южноуральцы — одни из самых активных пользователей Госуслуг в России. Челябинская область вошла в топ 10 регионов по использованию портала, занимая 7-е место. А вот как жители оценивают непосредственно работу сервиса? Региональный Центр общественного мониторинга и проектов поделился итогами опроса с жителями региона. Выяснилось, что 62% южноуральцев удовлетворены качеством предоставляемых через интернет госуслуг.

Портал Госуслуг, отмечающий в этом году 15-летие, действительно преобразил взаимодействие граждан с государственными структурами. Забыты бесконечные очереди и многочасовое ожидание справок. Сегодня, благодаря порталу, получение документов и оплата услуг доступны в режиме онлайн, всего в несколько кликов. Министерство цифрового развития подчеркивает, что Госуслуги — это уже не просто сайт, а целая экосистема, предоставляющая более 1600 услуг.

Тем не менее, результаты социологического опроса демонстрируют неоднозначную картину. По данным исследования, лишь 62,2% жителей Челябинской области удовлетворены качеством предоставления госуслуг через интернет. Это означает, что значительная часть населения (почти 40%) испытывает определенные неудобства или проблемы при использовании портала.

Центр общественного мониторинга и проектов обещает в ближайшее время опубликовать подробный отчет с анализом причин неудовлетворенности пользователей. Это позволит определить слабые места в работе портала и разработать меры по улучшению качества обслуживания граждан. Вопрос о том, какие именно аспекты работы Госуслуг вызывают недовольство у южноуральцев, остается открытым и требует дальнейшего изучения.