Челябинская область вошла в число самых популярных туристических направлений в 2024 году

По бронированию загородных домов регион обогнал Санкт-Петербург, Крым и Алтай

Челябинская область вошла в топ самых популярных российских туристических направлений в 2024 году. Регион попал во вторую десятку по посуточному бронированию квартир и в первую — по аренде загородных домов. Об этом ИА «Первое областное» сообщили аналитики «Авито Путешествий».

Так, регион занял 14‑ю строчку по числу бронирований посуточной аренды квартир путешественниками. При этом съем здесь дешевле всего в России — за 2500 рублей в сутки. По России средняя стоимость доходит до 3200 рублей.

Также область вошла в топ-10 субъектов России по бронированию загородных домов, обогнав Татарстан, Санкт-Петербург, Крым и Алтай. Стоимость за сутки опять же названа аналитиками одной из самых доступных в стране (7000 при средней по стране в 8600 рублей).