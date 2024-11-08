Челябинская область вошла в число победителей конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Долгодеревенское поселение выиграло 15 миллионов рублей на развитие

Стали известны итоги Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 2024 года. Челябинская область в списке 50 победителей представлена Долгодеревенским сельским поселением.

Поселение стало лучшим в номинации «Умный город». Номинацию курирует Минстрой России. Направление связано с цифровизацией и «умным» управлением населенными пунктами.

Долгодеревенское поселение во второй раз вошло в призеры конкурса. Поселение представило проект «Фотовидеоаналитика учета твердых коммунальных отходов (ТКО) на объектах обращения с ТКО». Проект получил второе место и премию 15 миллионов рублей.

Со второй половины 2023 года здесь реализовывали пилотный проект по фото- и видеоаналитике учета мусора и обращения с ТКО. На 10 контейнерных площадках села установили комплексы из камеры и телекоммуникационного шкафа с модемом. Через камеры контролировали захламленность площадок, движение транспорта возле них, фиксировали возможные правонарушения в области охраны окружающей среды.

Данный проект дал возможность выносить предписание в отношении недобросовестных граждан, которые вываливают мусор вне контейнерных площадок.

«Это уже вторая победа нашего поселения в данной номинации. В 2021 году призовое место занял проект по развитию уличного освещения. В этом году мониторинг с использованием технологий искусственного интеллекта состояния контейнерных площадок позволил нам сэкономить время на взаимодействие между службами по организации их очистки, а самое главное — повысить удовлетворенность граждан их состоянием», — цитирует Минцифры Александра Желтова, главу Долгодеревенского сельского поселения.

Победа Долгодеревенского поселения может стать стимулом для остальных муниципалитетов по дальнейшему внедрению «умных» решений и улучшению качества жизни наших граждан, считает министр цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

На «призовые» 15 миллионов поселение продолжит контроль контейнерных площадок и в целом управление обращением с отходами.