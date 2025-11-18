Челябинская область вошла в число лидеров цифровой трансформации

Достижения региона представили на главном ИТ‑форуме страны

Челябинская область представила свои достижения в сфере цифровизации на федеральном форуме «Цифровые решения» в Москве. Заместитель губернатора Александр Козлов выступил на пленарной сессии, посвященной цифровой трансформации регионов, где рассказал о ключевых успехах Южного Урала. Об этом сообщает сайт правительства Челябинской области.

Мероприятие прошло в Национальном центре «Россия» при участии министра цифрового развития России Максута Шадаева, который отметил высокую конкуренцию среди регионов в сфере цифровизации. Челябинская область вошла в число субъектов-лидеров, приглашенных для обмена опытом.

Челябинская область демонстрирует высокие показатели в развитии телекоммуникационной инфраструктуры — 93% территории региона охвачено сотовой связью, а более 92% домохозяйств имеют широкополосный доступ в интернет. Благодаря федеральной программе «Устранение цифрового неравенства» и нацпроекту «Экономика данных» 148 населенных пунктов с населением более 28 тысяч человек получили мобильный интернет.

Регион входит в топ-10 по внедрению платформы обратной связи: с 2021 года через сервис поступило свыше 600 тысяч обращений граждан.

Особое внимание уделяется подготовке кадров. В 2024 году на базе ЮУрГУ открыта «Школа 21» для обучения профессии цифрового инженера, а для школьников 11—14 лет реализован проект «Школа 21 Старт».

«Привлечение молодежи в сферу цифровых технологий — одна из ключевых задач, поставленных губернатором. Мы активно развиваем инженерные классы, и с каждым годом растет число школьников, выбирающих информатику для ЕГЭ», — подчеркнул Александр Козлов.

По итогам форума программа цифровой трансформации Челябинской области на 2026—2028 годы была одобрена на федеральном уровне. Южный Урал подтвердил статус одного из лидеров цифровой трансформации, заняв 13-е место в общероссийском рейтинге.