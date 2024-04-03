Челябинская область вошла в число лидеров по количеству городов с благоприятной средой

Прирост составил 36%

Челябинская область вошла в топ российских регионов по приросту доли городов с благоприятной средой. Если в 2022 году на Южном Урале было 14 городов с благоприятной средой, то в 2023-м — уже 25 городов, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Челябинская область набрала 202 балла, что выше среднего показателя в 200 баллов по России. Прирост доли городов Челябинской области с благоприятной средой в регионе составил 36%, что является одним из наилучших результатов в России»,— сообщили в ведомстве.

Максимальный рост индекса по России в целом у Карталов — в 2023 году город получил 191 балл против 153 баллов в 2022 году. Также в список городов с благоприятной средой в 2023 году вошли Верхний Уфалей, Карабаш, Аша, Еманжелинск, Касли, Катав-Ивановск и многие другие.

Ежегодно города российских регионов оценивают по 36 критериям. Результаты индекса используются в том числе для определения субсидии из федерального бюджета на реализацию госпрограмм по формированию комфортной городской среды.