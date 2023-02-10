При составлении рейтинга оценивались десять направлений: медицинское обслуживание, образование и развитие, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, социальная защита, государственные услуги и сервисы, возможности для работы и своего дела.
В первую десятку рейтинга, помимо Москвы, которая второй год подряд занимает лидирующую позицию, вошли Санкт-Петербург, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Татарстан, Белгородская область, Чеченская Республика, Тульская и Калининградская области.
Перед Челябинской областью в рейтинге еще четыре региона: Московская область, Севастополь, Пензенская и Свердловская области.
«Челябинская область хорошо продвинулась по направлению „Жилье и инфраструктура“. Увеличилась доля жителей, проживающих в 10-минутной пешей доступности от остановок общественного транспорта, выросло количество выданных жилищных кредитов. Жителям сел стало проще выезжать из населенного пункта на общественном транспорте», — сказала Светлана Чупшева.
Большинство опрошенных жителей Челябинской области отметили хороший уровень наличия информации о социальном обслуживании, а также обратили внимание на снижение времени ожидания плановой госпитализации в стационар — с 16 до 11 дней. С 82 до почти 88% выросла доля населения, проживающего в 20-минутной доступности на автомобиле от больниц, оказывающих экстренную помощь.
При этом люди стали хуже оценивать процесс получения амбулаторной медпомощи, а врачи отмечают увеличивающуюся бумажную работу. На такую же проблему указали учителя, у них тоже стало больше административной нагрузки.Кроме того, региону стоит обратить внимание на график движения общественного транспорта, опросы покали, что жители в 2022 году тратили больше времени на дорогу от дома до работы, чем в 2021.
«Полученные данные помогают нам формировать для каждого региона индивидуальные решения, вовлекать экспертов, жителей, получать обратную связь и реализовывать проекты, которые уже доказали свою эффективность. Регионы, которые пошли по этому пути, — сегодня в лидерах позитивных изменений», — заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.
Результаты рейтинга накануне представили главе государства Владимиру Путину.