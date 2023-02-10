Челябинская область вошла в двадцатку лучших регионов РФ по качеству жизни

Рейтинг представлен федеральным Агентством социальных инициатив

Федеральное Агентство стратегических инициатив публикует рейтинг регионов по качеству жизни. Челябинская область по итогам 2022 года заняла 15-е место в рейтинге. Год назад регион был за пределами двадцатки лучших.

При составлении рейтинга оценивались десять направлений: медицинское обслуживание, образование и развитие, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, социальная защита, государственные услуги и сервисы, возможности для работы и своего дела.

В первую десятку рейтинга, помимо Москвы, которая второй год подряд занимает лидирующую позицию, вошли Санкт-Петербург, Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Татарстан, Белгородская область, Чеченская Республика, Тульская и Калининградская области.

Перед Челябинской областью в рейтинге еще четыре региона: Московская область, Севастополь, Пензенская и Свердловская области.

«Челябинская область хорошо продвинулась по направлению „Жилье и инфраструктура“. Увеличилась доля жителей, проживающих в 10-минутной пешей доступности от остановок общественного транспорта, выросло количество выданных жилищных кредитов. Жителям сел стало проще выезжать из населенного пункта на общественном транспорте», — сказала Светлана Чупшева.

Большинство опрошенных жителей Челябинской области отметили хороший уровень наличия информации о социальном обслуживании, а также обратили внимание на снижение времени ожидания плановой госпитализации в стационар — с 16 до 11 дней. С 82 до почти 88% выросла доля населения, проживающего в 20-минутной доступности на автомобиле от больниц, оказывающих экстренную помощь.

При этом люди стали хуже оценивать процесс получения амбулаторной медпомощи, а врачи отмечают увеличивающуюся бумажную работу. На такую же проблему указали учителя, у них тоже стало больше административной нагрузки.

Кроме того, региону стоит обратить внимание на график движения общественного транспорта, опросы покали, что жители в 2022 году тратили больше времени на дорогу от дома до работы, чем в 2021.

«Полученные данные помогают нам формировать для каждого региона индивидуальные решения, вовлекать экспертов, жителей, получать обратную связь и реализовывать проекты, которые уже доказали свою эффективность. Регионы, которые пошли по этому пути, — сегодня в лидерах позитивных изменений»,

— заявила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Результаты рейтинга накануне представили главе государства Владимиру Путину.