Челябинская область вновь собрала более 2 млн тонн зерна и стала лидером УрФО

Урожайность в регионе выросла на 23%, а производство овса достигло рекордных показателей

Аграрии Челябинской области подтвердили статус ведущего сельскохозяйственного региона Урала, собрав в текущем сезоне 2,3 миллиона тонн зерновых культур. Этот результат стал лучшим в Уральском федеральном округе и продолжил успешные результаты работы ближайших четырех лет, когда валовой сбор зерна превышал двухмиллионную отметку.

Урожайность зерновых в регионе демонстрирует уверенный рост, увеличившись на 23% по сравнению с показателями прошлого года. В структуре урожая особое место занимает пшеница — ее собрано почти 1,5 миллиона тонн. Причем 365 тысяч тонн составляют ценные твердые сорта. Их используют для производства макаронных изделий.

Урожай ячменя в этом году достиг 495 тысяч тонн, а производство овса показало исторический максимум, превысив 162 тысячи тонн. Эти цифры подтверждают эффективность применяемых аграриями технологий и благоприятные погодные условия текущего сезона.

«Южный Урал традиционно входит в тройку лидеров России по производству муки, макарон и круп. Каждая пятая пачка макарон в стране производится на Южном Урале. Наши производители не только полностью обеспечивают регион, но и поставляют продукцию по всей России и в 30 стран мира», — отмечает губернатор Алексей Текслер.