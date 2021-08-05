Челябинская область включится в программу софинансирования капремонта школ

С 2022 года на эти цели будут направляться деньги из федерального бюджета

Челябинская область должна активно включиться в программу, по которой с 2022 года из федерального бюджета будут выделяться средства на софинансирование капитального ремонта школ, в первую очередь сельских.

Такое поручение глава региона Алексей Текслер дал муниципалитетам и региональному Минобру 5 августа на совещании по подготовке образовательных организаций к новому учебному году.

Принимать участие в этой программе регионам поручал президент России.

«Будет конкурсный отбор на предоставление федеральных субсидий. Значит, от нас должна быть предоставлена максимально качественная проектно-сметная документация, чтобы не было проблем при прохождении государственной экспертизы. В частности, поручаю областному министерству образования и науки совместно с министерством финансов региона проработать вопрос финансовой поддержки муниципалитетов в разработке проектно-сметной документации на ремонт образовательных организаций»,— пояснил Алексей Текслер.

В настоящее время проектно-сметная документация готова по 45 объектам образования региона, нуждающимся в капитальном ремонте.

Также на совещании Алексей Текслер поручил завершить подготовку школ к учебному году в срок. Кроме того, он поставил задачу органам исполнительной власти и главам муниципалитетов взять на особый контроль вопрос вакцинации сотрудников образовательных организаций.