Челябинская область — в лидерах всероссийского экорейтинга 2025

В регионе успешно реализуется нацпроект «Экологическое благополучие»

Челябинская область попала в число лидеров экологического рейтинга России 2025 года. В регионе успешно реализуется нацпроект «Экологическое благополучие», и изменения высоко оцениваются местными жителями. Помимо Южного Урала, рейтинг возглавляют Липецкая, Московская области, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Ингушетия.

«Это признание — результат системной работы команды губернатора Алексея Текслера, ответственного отношения промышленных предприятий и активного участия жителей», — прокомментировал министр экологии Челябинской области Игорь Гилев.

По его словам, работа в этом направлении приносит ощутимые результаты, о чем говорит улучшение отношения южноуральцев к экологической ситуации в регионе.

Рейтинг сформирован центром «Устойчивое развитие» РГГРУ им. С. Орджоникидзе при поддержке Комитета Госдумы по экологии и Российской ассоциации по связям с общественностью.