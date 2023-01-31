Челябинская область — в лидерах УрФО по использованию цифровых сервисов Госэкспертизы

Наиболее эффективно технологии внедряются в строительстве

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев встретился с начальником Главгосэкпертизы России Игорем Маныловым, сообщили сегодня, 31 января, в пресс-службе полпредства. Он обсудил с главой ведомства работу экспертных организаций и органов власти в Едином государственном реестре заключений (ЕГРЗ) и на Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).

Владимир Якушев отметил, что наиболее эффективно цифровые технологии внедряются в строительной сфере.

«Единая цифровая платформа экспертизы — прекрасный опыт создания единой среды, в которой экспертиза проектной документации, результаты инженерных изысканий и проверок смет доступны всем участникам процесса. Это позволяет существенно повысить качество управления строительством», — подчеркнул полпред.

Игорь Манылов в свою очередь сообщил, что ЕЦПЭ используют все шесть региональных экспертных организаций. Активнее всего взаимодействие на платформе идет в Челябинской и Тюменской областях.

Начальник Главгосэкспертизы также озвучил итоги работы ведомства за 2022 год. За прошлый год региональные экспертные организации УрФО выпустили 4101 заключение госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (+4% к 2021 году). Ведущие эксперты Уральского филиала Главгосэкспертизы выпустили 215 заключений (+75%).

Ранее ИА «Первое областное» писало о совещании, которое провел Владимир Якушев с федеральными инспекторами на тему размещения беженцев на Урале.