Челябинская область — в числе лидеров по капремонту многоквартирных домов

Жилищные условия улучшили тысячи южноуральцев

С начала 2025 года в Челябинской области капитально отремонтировали уже более 245 домов, по этому показателю регион занимает четвертое место в стране после Москвы, Подмосковья и Красноярского края, сообщает Фонд развития территорий.

Так, наибольший объем работ выполнен в Московской области и столице — там в сумме отремонтировано более 2 тысяч домов, в Красноярском крае — 274. Также в топ-5 входит Санкт-Петербург, где с января по июнь 2025 года капитально отремонтированы 210 домов.

В масштабах всей России программа капремонта охватывает 85 регионов. С начала года отремонтировано около 7 тысяч домов, или более 30,5 миллиона квадратных метров жилья. Жилищные условия стали лучше у 1,1 миллиона граждан.

Автор: Дарья Давтян