Челябинская область устроила на работу в село 50 фельдшеров

Наиболее активно медики едут в Чебаркуль, Южноуральск и Долгодеревенское

В сельских больницах региона в этом году будут работать 50 новых фельдшеров. Об этом сообщила в своем телеграм-канале Ирина Гехт, первый заместитель губернатора Челябинской области. Программа «Земский фельдшер» выполнена на 100%.

Наиболее активно фельдшеров набирают Чебаркуль, Южноуральск, Долгодеревенское, Увелка, Кунашак, Верхнеуральск. В малые территории нашли также 30 работников среднего медперсонала — это медсестры, акушерки, лаборанты.

«Есть и другие желающие принять участие в программе, их кандидатуры перейдут на 2024 год», — отметила Ирина Гехт.

По программе «Земский доктор» работать на село поедут 26 специалистов. По плану необходимо набрать 66 человек. Первый замгубернатора сказала, что часть документов находится на рассмотрении.

По программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер» выделены средства для 116 специалистов — это 96 миллионов рублей. По ним специалисты получают 1 миллион рублей подъемных.