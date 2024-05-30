Челябинская область ускоряет развитие туристической инфраструктуры

Число гостей отелей и хостелов выросло на 14% к предыдущему году

Челябинская область расширяет возможности для внутреннего туризма, ускоряя в том числе развитие туристической инфраструктуры. Так, по данным Росстата, в 2023 году увеличилось количество туристов, которые останавливались в гостиницах, хостелах и других местах коллективного размещения, которых в регионе насчитывается 556 единиц, сообщает Контрольно-счетная палата региона.

«Количество гостей составило 1 миллион 400,15 тысячи человек, +14% к 2022 году, когда на Южном Урале побывали 1 миллион 230,56 тысячи человек, и +34% к 2021-му (1 миллион 45,75 тысячи человек)», — говорится в сообщении.

Номерной фонд в 2023 году увеличился на 5% и превысил 20 тысяч единиц.

«Количество ночевок превысило 5,4 миллиона, +23% к 2021 году, когда ночевок насчитывалось 4,3 миллиона. И данный показатель опережает темпы роста по Уральскому федеральному округу», — отметили в КСП.

Напомним, работа по развитию индустрии гостеприимства ведется в Челябинской области в рамках реализации соглашения с Корпорацией «Туризм.РФ», заключенного в конце 2022 года.

«Ни для кого не секрет, что Челябинская область обладает большим туристическим потенциалом. Южный Урал — это край бесконечных гор и лесов, край трех тысяч озер. Выгодное географическое положение создает уникальные возможности для развития горнолыжного туризма. И с этим хочется знакомить жителей страны. Интерес к внутреннему туризму только вырастет», — отмечал ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер.