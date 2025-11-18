Челябинская область усиливает сотрудничество с Росмолодежью

Благодаря этому в регионе реализуют ряд новых проектов в сфере молодежной политики

Сотрудничество с Росмолодежью откроет Челябинской области возможности для максимально эффективной реализации как федеральных, так и региональных молодежных проектов, об этом заявил губернатор Алексей Текслер на встрече с руководителем Федерального агентства Григорием Гуровым.





На встрече, в которой также приняли участие министр молодежи Челябинской области Юрий Болдырев и председатель правления Российских студенческих отрядов Юлия Дрожжина, обсудили также проведение в Челябинске Всероссийского слета студенческих отрядов. Мероприятие 2026 года предусматривает подведение итогов 67-го трудового семестра, обсуждение вопросов поддержки и развития студенческого отрядного движения, привлечение молодежи к участию в отрядах, а также популяризацию их как эффективной среды для профессионального и личностного роста молодых людей.





Кроме того, стороны рассмотрели возможность проведения совместного слета молодежных трудовых отрядов Челябинской области и Республики Беларусь. Подобные инициативы направлены на развитие и укрепление межгосударственного сотрудничества и обмен опытом среди молодых специалистов.

«Для нашего региона это возможность продемонстрировать высокий уровень организации молодежных инициатив и укрепить сотрудничество с федеральными структурами и зарубежными партнерами», — отметил Алексей Текслер.

Отдельно на встрече обсудили создание в южноуральской столице областного молодежного центра, который объединит на своей площадке основные молодежные организации, движения студотрядов и другие инициативные группы.

«Такое пространство позволит сделать молодежную политику более открытой и доступной, а сам центр станет точкой притяжения и центром коммуникаций для всех молодежных движений региона», — отметил Алексей Текслер.

Также глава региона отметил, что Челябинск вышел в финал и продолжает бороться за звание молодежной столицы России 2026 года. Напомним, голосование начнется с 1 декабря, на престижный статус претендуют также Смоленск, Вологда, Салехард, Сыктывкар и Томск.