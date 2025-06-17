Челябинская область усилит качество подготовки к новому отопительному сезону

Алексей Текслер: «В прошлый сезон число аварий снизилось в разы»

Прошедшей зимой в Челябинской области число аварий и инцидентов на теплосетях стало меньше. В связи с этим губернатор Алексей Текслер поручил не снижать качество и усилить работы по проверке сетей перед предстоящим отопительным сезоном.

«Поручаю усилить качество подготовки в этом году. На эти цели выделены значительные ресурсы, в том числе в рамках проекта „Большой ремонт 74“», — сказал Алексей Текслер.

Также с этого года действуют новые правила получения паспортов готовности к отопительному сезону. Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов актуализировать схемы теплоснабжения после преобразований муниципальных районов и обеспечить выполнение всех ремонтных работ в установленные сроки.

Напомним, сегодня, 17 июня, в Челябинске стартовал второй этап гидравлических испытаний перед отопительным сезоном. Первый выявил многочисленные аварии на сетях, так что несколько десятков многоквартирных домов все еще остаются без горячей воды. Опрессовку в южной части ЧМЗ вообще продлили до 30 июня.