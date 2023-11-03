Челябинская область укрепила позиции в рейтинге «Регион-НКО»

Южный Урал занимает в нем четвертое место

Челябинская область укрепила свою позицию в рейтинге «Регион-НКО». В этом году регион заняли там четвертое место вместо пятого годом ранее, сообщает пресс-служба правительства региона.



На первом Москва, на втором Татарстан. Наши соседи — Свердловская область — на 15 месте.



«Рейтинг отражает динамику развития некоммерческого сектора и свидетельствует о том, что НКО чувствуют себя в регионе более уверенно, устойчиво», — говорит председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора Елена Тополевая-Солдунова.

Также Челябинская область заняла второе место по фактору «Значимость ресурсных центров поддержки НКО и институциональных площадок РОП», четвертое место по фактору «Уровень поддержки СО НКО регионом» и шестое место по фактору «Медиаактивность СО НКО».

Рейтинг проводит Общественная палата РФ совместно с рейтинговым агентством «РАЭКС-Аналитика».

Между тем в Челябинской области дан старт второй волне конкурсов на губернаторские гранты для НКО и активных граждан в 2023 году. К участию приглашаются все неравнодушные южноуральцы, в том числе школьники и студенты старше 14 лет, заявки принимаются по 13 направлениям.