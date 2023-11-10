Челябинская область судится с выпускниками медвуза, которые не пошли работать в больницы

Целевики обязаны вернуть государству потраченные на их обучение деньги

Челябинская область ведет работу по взысканию средств, которые были потрачены государством на обучение студентов-целевиков в медицинском вузе. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщила в личном телеграм-канале первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«К сожалению, не все заключающие договор о целевом обучении в итоге идут работать по распределению. В 2022 году было обучено 110 целевиков по программе ординатуры, из них 87 человек работают по месту распределения. 20 человек договорные обязательства не выполнили. Девять из них уже возместили меры соцподдержки, с остальными идет работа в судебном порядке», — пишет Ирина Гехт.

Аналогичная ситуация складывается и в этом году. По программе ординатуры регион обучил 140 человек, в том числе 31 человека по губернаторскому набору. По распределению работает 81 специалист, 43 человека находятся в процессе трудоустройства. Еще 13 граждан процедуру аккредитации не прошли — на это дается полгода.

По программе специалитета область выпустила 125 целевиков: 16 из них уже работают по месту распределения, 48 договоров приостановлено по разным причинам (кто-то пошел учиться в ординатуру, кто-то в декретный отпуск, а кто-то в армию). При этом 61 выпускник до сих пор не приступил к работе — с каждым из них расторгнут договор.

Ирина Гехт замечает, что, подписывая договор, целевик берет определенные моральные обязательства по отработке вложенных в него денег. Политик поддерживает возвращение распределения в медицинских вузах.