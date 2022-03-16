Челябинская область стоит на пороге потепления

Но среда все еще будет холодной

Утро среды, 16 марта, для Челябинска станет последним по-настоящему морозным, заявляют синоптики. Горожан встретит температура в −24,6 градуса, безветренная погода и пасмурное небо. Однако уже к выходным все изменится.



Согласно прогнозу Челябинского гидрометцентра, днем потеплеет уже до −7…−9 градусов, осадков не ожидается. Уже с завтрашнего дня весна наконец начнет вступать в свои права: ежедневно столбик термометра будет подниматься на одно-два деления, к выходным достигнув нулевой температуры. Правда, тогда же, в субботу-воскресенье, стоит ожидать и небольшой снег.

В Челябинской области перемена будет еще разительнее: в отдельных районах Гидрометцентр прогнозирует уже завтра, 17 марта, потепление до −1 градуса.