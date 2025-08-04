Челябинская область станет партнером VI федеральной «Российской креативной недели»

Форум пройдет в конце сентября в Москве

С 25 по 27 сентября Москва станет центром притяжения креативных идей — здесь в шестой раз пройдет Форуме-фестиваль «Российская креативная неделя». Как рассказали организаторы, партнером мероприятия станет Челябинская область.

В этом году форум сконцентрируется на трех направлениях: ценностно ориентированной экономике — 2035, пространственном развитии страны и регионов в эпоху нового типа экономики, а также роли творческого человека в формировании новых экономических моделей. Участники обсудят законодательные инициативы, управленческие модели и инвестиционные инструменты.

Одним из ключевых событий станет пленарное заседание «Государство-визионер: новая философия интеллектуально-креативного лидерства России», которое пройдет 25 сентября. На нем обсудят стратегии развития креативной экономики, основанные на традиционных ценностях и инновационном подходе.

Первый блок — «Ценностно ориентированная экономика и ее будущее — 2035» — будет посвящен роли государства в развитии международного сотрудничества в креативных индустриях и механизмам поддержки. Здесь будут говорить об эффективном взаимодействии между креативным и производственным секторами, использовании цифровых технологий для модернизации отраслей, комплексном продюсировании регионов, развитии креативной экономики для стран ШОС, БРИКС и СНГ.

Второй блок форума — «Пространственное развитие страны и регионов для экономики нового типа» — раскроет тему изменений в архитектуре, общественных пространствах, транспортной сфере, инфраструктуре и кадровом обеспечении в условиях роста креативной экономики.

Третий тематический блок деловой программы — «Творческий человек как основа экономики будущего». В фокусе темы будут современные подходы к детскому и семейному контенту, эволюция профессии инфлюенсера в цифровых медиа, влияние музыки на мировосприятие молодежи.

Всего за три дня форума запланировано более 60 сессий и мероприятий, в том числе событие День креативного предпринимательства. Участие в них примут более 350 спикеров, в том числе работники администрации президента, министры, губернаторы, дизайнеры, блогеры, журналисты, технологические лидеры.

Одним из регионов-участников станет Челябинская область. Напомним, в мае в Челябинске прошел форум «Российская креативная неделя — Урал». За два дня на мероприятиях выступили 160 федеральных экспертов и гости из 11 стран. На форуме говорили о том, что в регионе заработает собственная кинокомиссия и детская школа креативных индустрий, а Фонд 2020 подписал соглашение с АНО «Креативная экономика» по разработке методики работы с инклюзивностью в креативных индустриях. Также Алексей Текслер предложил разработать стандарт застройки КРТ с креативными пространствами.