Челябинская область стала второй в УрФО по числу вакансий для вахтовиков

За третий квартал 2025 года южноуральские компании предложили почти 12 тысяч вахтовых мест

Южный Урал занял второе место в Уральском федеральном округе по количеству вахтовых вакансий в третьем квартале 2025 года. Как сообщает BFM74.ru со ссылкой на данные платформы hh.ru, челябинские компании предложили 11 900 вахтовых мест, что составляет 25% от общего числа вакансий в округе. Свердловская область предлагает вахтовикам 31% вакансий, на Тюменскую область пришлось 16% предложений.

По словам руководителя пресс-службы hh.ru макрорегиона Сибирь, Урал, Дальний Восток Лилии Эсауленко, чаще всего на вахту искали разнорабочих — 18% от всех предложений. Также высоким спросом пользовались машинисты, сварщики, водители, электромонтажники и слесари.

Особый интерес представляет растущее предложение для представителей белых воротничков.

«Вахта перестает быть форматом работы исключительно для синих воротничков — с июля по сентябрь по всему Уралу было открыто более шестидесяти вакансий для врачей», — добавляет Лилия Эсауленко.

Самые высокооплачиваемые вахтовые позиции в регионе:

сварщики — медианная зарплата — 258 000 рублей;

геодезисты и водители — по 201 000 рублей;

инженеры ПНР — 200 000 рублей;

начальники смен и участков — 198 000 рублей.

Средняя предлагаемая зарплата для вахтовиков в третьем квартале достигла 162 300 рублей, что на 7 200 рублей выше показателей начала года. Среди наиболее привлекательных предложений — вакансия бурильщика шпуров 6 разряда в Красноярском крае с зарплатой до 447 000 рублей.

Популярность вахтового метода работы растет и в других регионах России. Так, в Бурятии cпpoc нa вaxтoвикoв взлeтeл нa 43%, сообщает arigus.tv.