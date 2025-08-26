Челябинская область стала самым «общительным» регионом России

Ее жители часто ведут онлайн‑переписки и отправляют друг другу голосовые сообщения

Челябинская область вошла в топ-10 регионов, где жители любят переписываться в соцсетях. По объему онлайн-переписки Южный Урал занял первую строчку, сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

Также в десятку самых «общительных» регионов попали Нижегородская, Свердловская, Самарская, Новосибирская, Ростовская и Иркутская области, а также Краснодарский, Пермский и Красноярский края. При этом в топе не учитывали города федерального значения Москву и Санкт-Петербург, они по традиции остаются лидерами по перепискам среди субъектов страны.

Кстати, в Челябинской области жители чаще, чем в других регионах, пользуются голосовыми и видеосообщениями.