Челябинская область стала призером туристической премии, предоставив 45 проектов

Пять из них получили награды

Пять проектов Челябинской области получили статус лауреатов Национальной туристической премии «Маршрут построен» в 2026 году, передает BFM74.ru со ссылкой на Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области. Эксперты и зрители отметили эти инициативы за вклад в развитие туризма на Южном Урале.

Среди победителей — необычное кафе-музей «Бутербродная поЕли» в Саткинском районе. Заведение работает у знаменитой ГЭС «Пороги» и входит в инфраструктуру глэмпинга «Пороги&Ай». Гости могут попробовать шашлыки, пиццу, а также арендовать беседки с видом на плотину. Свое название проект получил благодаря музею бутербродов.

Город Миасс стал призером в номинации за развитие промышленного и событийного туризма. Путешественников привлекают озеро Тургояк, Ильменский заповедник и местные фестивали. Администрация и предприниматели развивают курорты, горнолыжные трассы и туры по Уралу.

Ежегодный сплав «рАйская гонка» на реке Ай также вошел в число лауреатов. Участники преодолевают дистанции от 15 до 30 километров на сапбордах, каяках и пакрафтах. Организаторы — клубы «Сапборд Урал» и «Урал Каяк» — проводят старт в поселке Верхний Айск или селе Межевом, а финишируют участники у скалы Разбойник.

Призом за лучшего туроператора года наградили челябинскую компанию «Активная жизнь». Специалисты организуют походы, треккинг и восхождения не только по Уралу, но и по Саянам, а также Тянь-Шаню.

Сам регион — Челябинская область — получил звание призера как «Туристический регион года». Область представила на премию 45 проектов и стала лидером по активности народного голосования. Власти и туроператоры делают ставку на активный, гастрономический и событийный туризм.

Национальная туристическая премия «Маршрут построен» проводится с 2021 года и входит в число самых авторитетных отраслевых наград России. Победителей определяют в несколько этапов: экспертный отбор и открытое народное голосование.

Генеральный директор АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области» Инна Хваткова прокомментировала успех земляков.

«Этот успех — результат системной работы по развитию туристической отрасли Челябинской области. Признание на федеральном уровне подтверждает, что Южный Урал становится все более привлекательным для путешественников», — считает Инна Хваткова.