Челябинская область стала победителем престижной туристической премии

Регион получил Гран-при в номинации «Промышленный туризм»

Челябинская область удостоена двух наград Всероссийской премии «Регионы туризма и гостеприимства», сообщает пресс-служба Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области.

Челябинская область получила Гран-при в номинации «Промышленный туризм». Жюри оценивало экскурсии на ММК, завод «ЛД» и фабрику «Чаокофе».

«Победа на таком конкурсе позволяет усилить позиции региона и стать более конкурентоспособным в туристической отрасли», — заявила руководитель проектного офиса по развитию промышленного туризма в Челябинской области Анна Калачева.

Также регион занял второе место в номинации «Культурно-познавательный туризм», где оценивали событийную повестку, природный потенциал и объекты культуры территорий-участников.

«В этой номинации в финале конкурса были представлены такие регионы, как Санкт-Петербург, Удмуртская Республика, Пензенская и Смоленская области. Челябинская область за всю историю участия в престижной премии была номинирована в области культурно-познавательного туризма впервые», — говорит генеральный директор Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области Инна Хваткова.