Челябинская область стала пилотным регионом России по борьбе с «цифровым мусором»

Южный Урал одним из первых в стране подключился к проекту «Дети в интернете»

На Южном Урале стартовал проект «Дети в интернете». Он разработан по инициативе известного общественного деятеля Яны Лантратовой. В эти дни она лично прилетела в Челябинск, чтобы открыть серию семинаров для педагогов, родителей и НКО.

«Сегодня мы наблюдаем очень быстрое развитие интернета. Вместе с позитивным растет объем опасного деструктивного контента. Не любой взрослый способен противостоять таким угрозам, а что уж говорить о детях, которые в силу своего возраста не всегда способны критично оценивать ситуацию! Мы подготовили команду специалистов, среди которых есть психологи, суицидологи, криминалисты, медиаторы, специалисты по семейным конфликтам… Они готовы на несколько дней приезжать в регион и проводить семинары для взрослых — для родителей, педагогов», — рассказала медиахолдингу «Первый областной» Яна Лантратова.

Южный Урал команда правозащитницы выбрала не случайно. По словам Яны Лантратовой, здесь она отмечает открытость власти и вовлечение в эту тему различных профильных служб.

«Обычно власть закрывается от таких проблем. А в Челябинской области их не только решают, но еще и занимаются профилактикой. Более того: губернатор поддержал наш проект лично», — заметила гостья.

В пятницу, 10 сентября, Алексей Текслер официально объявил о старте проекта на территории Челябинской области. Он связался с участниками семинара по видеосвязи и пожелал им успехов.

«Современные дети живут не только в реальном, но и в виртуальном мире. А в нем свои правила, кумиры, тренды. Кроме полезной информации в интернете много деструктивного контента, или, как недавно сказал наш президент, „цифрового мусора“. Нужно оградить детей и подростков от негатива, пока их ценностная ориентация только формируется. Проект „Дети в интернете“ знакомит родителей и педагогов с современной интернет-культурой и рисками, которые возникают в детской и подростковой среде. Основная задача — предотвратить девиантное поведение, сделать доступной помощь экспертов и психологов в сфере информационной безопасности. Уверен, что проект станет серьезным подспорьем для борьбы с теми, кто пытается манипулировать подрастающим поколением и навязать асоциальную модель поведения», — заявил Алексей Текслер.

В конце августа челябинские педагоги уже встречались с федеральным экспертом Юрием Афанасьевым. Он рассказал о зависимостях детей, в том числе о группах, доводящих подростков до самоубийства. Сейчас в Челябинск приехал московский медиатор Антон Коновалов — он известен в России как автор концепции школьных служб примирения. Говорит о буллинге и травле в школах и каким образом это можно остановить.

«Конечно, всем педагогам сегодня хочется получить готовые ответы на свои вопросы. Это невозможно, так как каждый ребенок и каждая ситуация уникальны. Но существуют общие подходы, тренды, а также проверенные методики, которые могут задать направление работы в целом. А нам очень нужны методики, которые можно использовать оперативно», — говорит первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Елена Коузова замечает, что в Челябинской области уже есть школы, где созданы свои службы примирения. Интересный опыт на этом поприще, например, у Копейска. Однако многим учебным заведениям не хватает практики: службы созданы на бумаге, но никого пока не примиряют — этому и предстоит научиться.

Стоит заметить, что проект «Дети в интернете» не первый направленный на интернет-безопасность детей. Еще в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, в Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера была запущена онлайн-платформа «Детидома» с безопасными обучающими и развлекательными сервисами для школьников. В этом году ее контент полностью обновили.