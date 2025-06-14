Челябинская область вошла в число пилотных регионов, выбранных для участия во всероссийской программе по развитию гастрономического туризма «ПроЕДУ по России». На этой неделе программу презентовали на международном туристическом форуме «Путешествуй!» в Москве, сообщает Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области.
Выбирая пилотные регионы, Агентство стратегических инициатив проанализировало более 70 гастрономических паспортов, составленных регионами по единой методике. Документы отражают вкусовую идентичность территорий, включая локальные продукты, кулинарные традиции, событийную повестку и точки роста гастроиндустрии. Критериями отбора пилотных регионов стали объективность и полнота самооценки, командная вовлеченность, наличие стратегического подхода к развитию гастротуризма.
Помимо Челябинска в программу попали Белгородская и Ивановская области, Камчатский край, Мурманская область, Пермский край, Республика Мордовия, Севастополь, Тульская, Тюменская и Томская области.
В ближайшие месяцы Челябинская область вместе с другими участниками программы приступят к разработке гастрономических кодов: от аналитики и брендирования до создания маршрутов и сервисов. Планируется, что пилоты станут наставниками для других субъектов, передавая опыт и инструменты развития.
«Нам предстоит большая работа по созданию гастрономического паспорта региона и формированию уникального гастрономического предложения для туристов. Но, самая главная цель, миссия, которую мы перед собой ставим — это привить культуру еды подрастающему поколению, а также передать историю и традиции народов, населяющих Южный Урал», — заявила генеральный директор Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области Инна Хваткова.
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