Челябинская область стала одним из победителей VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, которые будут реализованы в 2023-2024 годах. Всего от региона на конкурс в этом году было подано 5 заявок, сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Победителем VII конкурса в категории «Малые города с численностью населения от 50 тысяч до 100 тысяч человек включительно» стал город Троицк с проектом благоустройства набережной в 5 микрорайоне. Благодаря победе на конкурсе городу выделят 100 миллионов рублей на проведение работ из федерального бюджета.
Все поступившие на конкурс заявки прошли отбор экспертной комиссией, в состав которой вошли архитекторы, градостроители, экономисты, культурологи и археологи. Они учитывали качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, наличие в проекте экологичных материалов.
«Современные концепции, подаваемые на конкурс, являются не просто проектами благоустройства конкретной территории. Это, по сути, комплексные предложения по перезапуску важных для города пространств, и их реализация способствует достижению максимальных социальных эффектов: в рамках концепций часто рассматриваются территории, развитие которых предполагается в течение двух-пяти лет»,— цитирует пресс-служба ведомства главу Минстроя РФ Ирека Файзуллина.
Всего за время существования конкурса Челябинская область подала 38 заявок и 5 раз оказывалась победителем.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер на одном из совещаний с главами городов и районов призвал муниципалитеты активнее участвовать в федеральных конкурсах для привлечения дополнительного финансирования.
«Нам нужна высокая активность региона и муниципалитетов, чтобы находить дополнительные бюджетные и внебюджетные ресурсы, в том числе привлекая федеральные средства через участие в федеральных конкурсах»,— сказал тогда губернатор.