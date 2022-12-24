Челябинская область стала одним из победителей Всероссийского конкурса по благоустройству

Город Троицк получит 100 миллионов рублей на реконструкцию набережной

Челябинская область стала одним из победителей VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, которые будут реализованы в 2023-2024 годах. Всего от региона на конкурс в этом году было подано 5 заявок, сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Победителем VII конкурса в категории «Малые города с численностью населения от 50 тысяч до 100 тысяч человек включительно» стал город Троицк с проектом благоустройства набережной в 5 микрорайоне. Благодаря победе на конкурсе городу выделят 100 миллионов рублей на проведение работ из федерального бюджета.

Все поступившие на конкурс заявки прошли отбор экспертной комиссией, в состав которой вошли архитекторы, градостроители, экономисты, культурологи и археологи. Они учитывали качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, наличие в проекте экологичных материалов.

«Современные концепции, подаваемые на конкурс, являются не просто проектами благоустройства конкретной территории. Это, по сути, комплексные предложения по перезапуску важных для города пространств, и их реализация способствует достижению максимальных социальных эффектов: в рамках концепций часто рассматриваются территории, развитие которых предполагается в течение двух-пяти лет»,— цитирует пресс-служба ведомства главу Минстроя РФ Ирека Файзуллина.

Всего за время существования конкурса Челябинская область подала 38 заявок и 5 раз оказывалась победителем.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер на одном из совещаний с главами городов и районов призвал муниципалитеты активнее участвовать в федеральных конкурсах для привлечения дополнительного финансирования.

«Нам нужна высокая активность региона и муниципалитетов, чтобы находить дополнительные бюджетные и внебюджетные ресурсы, в том числе привлекая федеральные средства через участие в федеральных конкурсах»,— сказал тогда губернатор.