Челябинская область стала одним из лидеров в России по выращиванию тепличных овощей

Всего в стране за год вырастили более 1,5 миллиона тонн продукции

Челябинская область вошла в число лидеров по выращиванию тепличных овощей. В 2022 году в зимних теплицах по всей России вырастили на 7 тонн овощей больше, чем годом ранее. Заметный вклад в это дело внес Южный Урал, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

В стране активно развивают тепличные комплексы, работающие круглый год. Приток инвестиций в эту сферу увеличил количество урожая. Самой популярной культурой стали огурцы. Их собрали 850 тысяч тонн, что на 2,5% больше, чем в 2021-м.

В числе регионов-лидеров по сбору овощей, помимо Челябинской области, — Московская, Липецкая, Белгородская области, а также Краснодарский и Ставропольские края.

«Там работают и строятся современные комплексы, оборудованные системами поддержания особого микроклимата и ресурсосберегающими технологиями, которые повышают урожайность культур и рентабельность бизнеса», — отметили в Минсельхозе РФ.

Как уточнили в Минсельхозе, продукция получается качественной и безопасной, благодаря правильным производственным и техническим характеристикам оборудования.