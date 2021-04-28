Челябинская область стала одним из лидеров по работе с жителями через соцсети

За три недели апреля ЦУР зафиксировал 10800 жалоб

Челябинская область вошла в число лидеров по работе с обращениями жителей через соцсети. Об этом в ходе XII Всероссийского GR-саммита сообщил гендиректор АНО «Диалог» Алексей Гореславский. Темой доклада стала «Ситуация с обращениями граждан от Центра управления регионами (ЦУР). Как работать с обращениями граждан».

«За первый квартал 2021 года только через социальные сети зафиксировано около 670 тысяч сообщений от жителей. Отдельно отмечу, что в первом квартале ЦУР активно начал работать с платформой обратной связи „Госуслуги. Решаем вместе“, и уже за этот период мы видим практически аналогичное количество обращений, которые люди подают через этот сервис, — более 550 тысяч. Суммарно во все ЦУР поступило более 1 миллиона 200 тысяч обращений. В топе регионов по количеству обращений — Вологодская, Челябинская области, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский АО и Самарская область», — рассказал Алексей Гореславский.

Количество обращений через соцсети растет. В феврале ЦУР зафиксировал и обработал 7870 сообщений, в марте — уже 10371, а за три недели апреля — 10800 жалоб.

С января через систему «Инцидент Менеджмент» представили 34 980 ответов. Пятая часть из них — просьбы жителей региона, поступившие на официальные страницы губернатора Алексея Текслера в социальных сетях. Личная страничка главы региона стала эффективной и действительно работающей площадкой обратной связи с жителями.

«Губернатор уделяет большое внимание системе обратной связи с жителями области. Читает сообщения и комментарии, когда необходимо личное вмешательство, реагирует, дает поручения по конкретным ситуациям. Платформа „Красный блокнот“ совместно с ЦУР обеспечивает оперативную реакцию органов власти на обращения пользователей в соцсетях главы региона. Зачастую именно от скорости обратной связи зависит возможность быстро и качественно решить проблему человека», — прокомментировал пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь.

Самая волнующая южноуральцев тема — ремонт и содержание дорог. Каждый день сотрудники фиксируют сообщения о ямах и выбоинах. На втором месте — благоустройство. Люди жалуются на отсутствие урн, разрушенные тротуары.

ЦУР Челябинской области постоянно анализирует работу с обратной связью властей региона на предмет качества ответов, количества обращений и среднего времени реагирования. На сообщения жителей через соцсети отвечают в среднем три часа 36 минут.