Челябинская область стала лидером УрФО по числу проектов — получателей президентских грантов в 2025 году

В шести уральских регионах поддержано 165 проектов, около половины — челябинские

Более 340 миллионов рублей грантовой поддержки получат проекты регионов Уральского федерального округа, победившие во втором конкурсе Фонда президентских грантов в 2025 году. Победителями стали 165 проектов от некоммерческих организаций УрФО, причем почти половина из них — челябинские, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на итоги конкурса.

НКО поздравил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога. Он отметил разнонаправленность проектов и подчеркнул их социальную значимость.

«Ваши проекты (…) направлены на развитие культуры, науки, образования, поддержку здоровья граждан и патриотического воспитания. Часть проектов связаны с развитием адаптивных видов спорта — сегодня это направление крайне актуально и перспективно в части адаптации и социализации наших ветеранов, получивших ранения. Уверен: ваши проекты помогут тысячам людей — сделают их жизнь ярче, комфортнее и счастливее», — сказал полпред.

Всего по итогам второго конкурса президентских грантов поддержку в размере 4,2 миллиарда получат 1640 некоммерческих организаций России.